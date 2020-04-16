(Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi (Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor - Son Dakika Ekonomi

(Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor

6 saat önce

Kütahya'da, 1 Ocak 2020 tarihinde üretimleri durdurulan Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerine son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemleri kurularak çevreye daha duyarlı hale getirildiği bildirildi.

(Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor, System.String[]

Kütahya'da, 1 Ocak 2020 tarihinde üretimleri durdurulan Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerine son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemleri kurularak çevreye daha duyarlı hale getirildiği bildirildi.


Yapılan çalışma ile Avrupa standartlarında son teknolojiye göre bir sistemin Kütahya'da uygulandığını söyleyen Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca, "Avrupa standartlarında son teknolojiye göre dizaynını yaptığımız bu sistemimizin başlangıcında yoğun bir fizibilite çalışması yaptık. Kurulan sistem ile santralimizde baca gazını arıtırken yüksek verim ve kapasite çalışması için sistem ile santralimiz arasında en optimum olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu daha önce dizaynı yapılan sistemlerdeki ekipman ve malzemeler santralimize bir an önce getirilmiştir. Santrallerimizin ekibiyle bu çalışmalar sistem yerine kurularak biran önce bitirilmiştir. Her iki santralimizde de baca gazı arıtma sistemi tamamlanmıştır" dedi.


Gerçekleştirilen çalışmanın tam bir çevre dostu sistem olduğu ve DRY FCD baca gazı arıtma sistemlerinin nasıl çalıştığı hakkında bilgiler veren Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş, "Bu tanklardaki sodyum bikarbonatı pülverize olarak kuru olarak bu noktaya indiriyoruz. Bu gördüğümüz üfleyicilerle hücre tekerlerine dökülen sodyum bikarbonatı şu gördüğümüz hat yoluyla kazan ünitesine kadar götürüyoruz. Tabi kazanlardan çıkan iki tane büyük kanal var. Bu kanallara gönderdiğimiz sodyum bikarbonat 4 noktadan bu kanallara enjekte ediliyor. Bu noktadaki nozullar ve basınçlı hava yoluyla kanalın içerisindeki gazın içerisinde homojen olarak dağılımı sağlanıyor. Ortaya çıkan reaksiyon sonucunda da gazın içerisindeki kükürdü tutmuş oluyoruz. Sistemin en büyük avantajı herhangi bir atığı, çevreye bırakacağı bir atığı yok. Bu yönüyle de çok temiz bir teknoloji. Personelimizin mağduriyeti konusunda da hassas davrandık. Ocak ayından beri personelimizin maaşını aksatmadan ödemeye devam ediyoruz" diye konuştu.


"Hem Kütahya'ya, hem de milli ekonomimize ciddi katkılar sağlıyor"


Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlattan ve bu santrallerin bir an önce üretime yeniden başlaması gerektiğine dikkat çeken Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, "Kütahya bir maden şehri. Bu maden şehri olması nedeniyle ana sektörlerden birisi enerji ve kömür üretimi olarak gerçekleşmiş. Daha önce sadece kömür üretimi yapılırken, daha sonra kömür üretiminin normal sanayi üretimi ve evlerde kullanılmayacak kısımları için termik santraller vasıtasıyla enerjiye dönüştürülmesi planlanmış ve çok ciddi tesisler kurulmuş. Yıllarca bu tesislerde Türkiye'nin enerji tüketiminin büyük bir bölümü sağlanmış. En büyük özelliğimiz milli enerji. Çünkü biz enerjide büyük ölçüde dışarıya bağımlıyız. Hem kömür olsun hem petrol olsun hem doğal gaz olsun dışarıya bağımlı olmuşuz. Topraklarımızın altında yatan milyon ton kömür ve enerji kaynakları aktif hale getirmek için bu santrallerimiz kuruldu. İnşallah en kısa zamanda bu tesislerimiz faaliyete geçer. Çünkü bu tesislere ihtiyacımız var. Şu anda devletimizin her türlü kaynağa ihtiyacı var. Dışarıdan aldığımız petrol, doğal gaz ki elektrik sektörümüz doğal gaza bağlı santrallerle üretiliyor. Bu santrallerimizi açıp hem Kütahya'mıza hem milli ekonomimize ciddi katkılar sunacağına inanıyorum geçmişte olduğu gibi" şeklinde konuştu.


Baca gazı arıtma sistemlerinin tamamlanmasının ardından termik santrallerinin yeniden üretime başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat yapıldığı ifade edildi. Binlerce işçinin gözü kulağı bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek onay sonrası Seyitömer ve Tunçbilek Termik santrallerinde üretim kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Tunçbilek, Seyitömer, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:09 Kaynak: İHA

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