Son Dakika Haberleri: (Özel) Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi
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(Özel) Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi

1 saat önce

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, Taksim Gezi Parkı'ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

(Özel) Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi, System.String[]
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, Taksim Gezi Parkı'ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

Park içerisindeki havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Suda birbiriyle şakalaşarak oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı. Öte yandan, Taksim Meydanı'nda köpeğini gezdiren İbrahim Kurt isimli vatandaş, sıcaktan etkilenen köpeğine pet şişeden su içirdi. Suyu içen köpeğin keyifli anları ise izleyenleri gülümsetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
Taksim, İstanbul, Güncel
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