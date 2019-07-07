(Özel) Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve
34 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor.
Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 30 dereceyi bulduğu Bursa'da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor. 206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi ve 121 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nin sevimli misafirleri babun, ayı ve tapirler, sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile besleniyor. Hayvanat bahçesinde çalışan görevliler özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor.
Hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, hayvanların buzlu meyve ile beslenme saatine denk geldikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler. - BURSA
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