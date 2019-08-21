Son Dakika Haberleri: (Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi

53 dakika önce

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi.

(Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi, System.String[]
İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraca kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL
İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastı
Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 13:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]