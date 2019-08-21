(Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi
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İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraca kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı. Sabah
saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL
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