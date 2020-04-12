(Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler - Son Dakika

(Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler

22 dakika önce

Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması nedeniyle, vatandaşlar bir benzin istasyonun marketine akın etti.

(Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler, System.String[]

Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması nedeniyle, vatandaşlar bir benzin istasyonun marketine akın etti. Polislerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diyerek karşılık verirken, yaklaşık 30 kişiye cezai işlem uygulandı.


İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentteki marketler kapanmıştı. Beyoğlu'nda yaşayan vatandaşlar Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunun market bölümünün açık olduğunu öğrenince, istasyona akın etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.


Sigara almak için geldiler ceza yediler


İhbar üzerine benzin istasyonuna gelen polis ekipleri, 'Sokağa çıkma yasağı var, neden çıktınız?' diye sorunca vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diye cevap vererek beklemeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri benzin istasyonuna gelerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 30 kişiye bin'er lira cezai işlem uyguladı.


Polis sosyal mesafeye uygun bir şekilde vatandaşları kuyruğa geçirdi


Polis ekipleri vatandaşların virüse karşı korunmaları için sosyal mesafeye uygun bir şekilde benzin istasyonu içinde kuyruğa geçirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara sürekli olarak birbirlerine yaklaşmamaları ve uzak durmaları yönünde uyarılardı bulundu. Vatandaşların benzin istasyonunda oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:03 Kaynak: İHA

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