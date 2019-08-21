Son Dakika Haberleri: (Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi
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(Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

20 dakika önce

Şile'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi.

(Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi, System.String[]
Şile'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi. Geminin parçalandığı ve su aldığı görüldü.

Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edilmişti. 2018 Aralık ayından beri karaya oturduğu yerde duran gemi havadan görüntülendi.

Karaya oturan gemide ekiplerin çalışmalarının ardından geminin adeta kaderine terk edildiği görüldü. Geminin gövdesinden kırıldığı ve içine su dolduğu dikkat çekti. - İSTANBUL
Karaburun, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
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