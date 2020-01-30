(Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

7 saat önce

Şile'de geçtiğimiz yıl karaya oturan 'Natalia' isimli kargo gemisi kendi haline terk edildi.

(Özel) Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi, System.String[]

Şile'de geçtiğimiz yıl karaya oturan 'Natalia' isimli kargo gemisi kendi haline terk edildi. Çürümeye başlayan geminin büyük bölümünün battığı görülürken, geminin son hali havadan görüntülendi.


Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018 tarihinde, Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki 'Natalia' isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Gemide görevli 16 mürettebat ise kurtarılmıştı. Karaya oturan kargo gemisi kendi haline terk edildi. Her geçen gün daha fazla denize batan geminin çürümeye başladığı da görüldü. Batan geminin son hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin büyük bir bölümünün battığı ve çürümeye başladığı görülüyor. - İSTANBUL

Aralık, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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