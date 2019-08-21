Son Dakika Haberleri: (Özel) Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü
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(Özel) Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü

24 dakika önce

TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü.

(Özel) Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü, System.String[]

TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.


TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçalarını kendisine doğru çekerek sileceği hareket ettirdi. Sileceği bozulan vatandaşların bir ilginç çözümü yoldaki diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
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