Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) SİLİVRİ'DE ETRAFINI KÖPEKLER SARAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI
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(ÖZEL) SİLİVRİ'DE ETRAFINI KÖPEKLER SARAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI

41 dakika önce

* Etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı.

(ÖZEL) SİLİVRİ'DE ETRAFINI KÖPEKLER SARAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI, System.String[]

* Etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı. 

* Motosiklet sürücüsü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da  motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Haber : Zeki GÜNAL/ Kamera: İSTANBUL DHA
Silivri sahil yolunda motosikleti ile gezen Sadık Can Demiray'ın etrafını köpekler sardı. Havlayarak aniden karşısına çıkan köpekleri görünce paniğe kapılan motosikletli köpeklerden kurtulmak için yoluna devam etmek istedi. Sürücü köpeklerin çoğalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Son olarak sol tarafından gelen kangal cinsi köpeği gören Sadık Can Demiray gaza yüklenerek köpeklerden kurtulmayı başardı. Yaşanan olay motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Sadık Can Demiray "Köpekler yüzünden bu yoldan geçemiyoruz. Saldırıyorlar, hiç kimse geçemiyor. Köpekler benim ayağımı ısırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(KASK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)
-Motosikletlinin yolda ilerlemesi
-Önüne çıkan köpekler
-Köpeklerin saldırması
-Motosikletlinin yaşadığı panik
-Sol taraftan gelen kangal cinsi köpek
-Motosikletlinin gaza yüklenerek kaçması

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
-Köpeklerin saldırısına uğrayan Sadık Can Demiray'ın olayı anlatması
-Köpeklerin yoldan geçmek isteyen başka bir motosikletlinin önünü kesmesi
-Motosikletteki kişilerin yoldan geri dönmesi
-Genel ve detaylar 
 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
DHA, Silivri, Motosiklet, Güncel
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