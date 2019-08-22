(Özel) Silivri'de kestikleri atı parçalayıp ağaçlık alana attılar
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Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:16 Kaynak: İHA
Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu. Görenleri hayrete düşüren görüntü tepki topladı.
TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler, ağaçlık alanda parçalanmış bir at olduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi. Kafası kesilerek etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
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