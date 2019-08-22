Son Dakika Haberleri: (Özel) Silivri'de kestikleri atı parçalayıp ağaçlık alana attılar
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(Özel) Silivri'de kestikleri atı parçalayıp ağaçlık alana attılar

37 dakika önce

Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu.

(Özel) Silivri'de kestikleri atı parçalayıp ağaçlık alana attılar, System.String[]

Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu. Görenleri hayrete düşüren görüntü tepki topladı.


TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler, ağaçlık alanda parçalanmış bir at olduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi. Kafası kesilerek etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Silivri, Kınalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:16 Kaynak: İHA
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