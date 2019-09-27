Son Dakika Haberleri: (Özel) Silivri Stadı'nın kapalı tribünü incelenmek üzere tedbiren kapatıldı
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(Özel) Silivri Stadı'nın kapalı tribünü incelenmek üzere tedbiren kapatıldı

1 saat önce

Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8'lik depremin ardından Silivri Şehir Stadı'nın kapalı bölümleri hasar tespit çalışması nedeniyle tedbiren kapatıldı.

(Özel) Silivri Stadı'nın kapalı tribünü incelenmek üzere tedbiren kapatıldı, System.String[]

Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8'lik depremin ardından Silivri Şehir Stadı'nın kapalı bölümleri hasar tespit çalışması nedeniyle tedbiren kapatıldı. İnceleme süresince oynatılacak olan maçlarla ilgili kararların güvenlik kurulu tarafından belirleneceği öğrenilirken stadın kapalı bölümleri havadan görüntülendi.


İstanbul Silivri'de meydana gelen 5,8'lik depremde bazı ev ve okullarda hasar oluşmuştu. İlçe içerisinde gerçekleşen hasar tespit çalışmaları kapsamında Silivri Stadı'nın kapalı bölümleri yetkililerce incelenmek üzere tedbiren kapatıldı. Uzmanlar tarafından yapılacak olan inceleme süresince oynatılacak olan maçların durumuyla ilgili kararın güvenlik kurulu tarafından verileceği öğrenildi.


Öte yandan stadın çevresi ve kapalı tribün kısmı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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