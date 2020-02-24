(ÖZEL) Sinop'taki yangın faciasında flaş gelişme - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Sinop'taki yangın faciasında flaş gelişme - Son Dakika

(ÖZEL) Sinop'taki yangın faciasında flaş gelişme

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ve içerisin de biri çocuk 3 kişinin yanarak öldüğü iddia edilen yangın faciasında şok bir gelişme yaşandı.

(ÖZEL) Sinop'taki yangın faciasında flaş gelişme, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ve içerisin de biri çocuk 3 kişinin yanarak öldüğü iddia edilen yangın faciasında şok bir gelişme yaşandı. Yanan evden toplanan 302 çuval külü inceleyen İstanbul Adli Kurumu, herhangi bir ceset izine rastlamadı. Baba Erdal Özkaya yetkililerden yardım isteyerek, "Bir kemik de olsa bir cenazeleri olsun istiyorum" dedi.


Olay Sinop'un Türkeli ilçesinde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre evde çıkan yangında Hanife Özcan (100), Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan Özkaya'nın (4) hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen evde yandığı iddia edilen şahısların cenazelerine ulaşılamadı. Evde yapılan incelemeler sırasında bazı kemik parçaları bulundu. Bulunan kemik parçalarından bazılarının 100 yaşında ki Hanife Özcan'a ait olduğu iddia edildi. Bulunan kemik parçaları Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonucunda bu kemik parçalarının bir hayvana ait olduğu belirlendi.


302 çuval kül incelendi


Olayın derinlemesine soruşturan ekipler, cesetlerin yüksek ısı nedeniyle tamamen yanarak kül haline gelebilmiş olabileceği ihtimali üzerine yeni bir çalışma başlattı. Evin enkazından çıkan 302 çuval kül, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumun'da 302 çuval kül didik didik aylarca incelendi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bir çocuğa ait kökü olmayan diş parçası dışında herhangi bir insana ait kalıntıya rastlanılmadı. Adli Tıp Kurumu raporunda "Mevcut kalıntılar arasında hayvan anatomisiyle uyumlu bir kısım kemik ve dişlere rastlandığı 1 adet kökü olmayan geçici premolar dişin kron kısmına ait parça dışında yangın kalıntıları arasında insana ait herhangi bir doku veya kemik parçasının saptanmadı" denildi.


"Bir kemik de olsa bir cenazeleri olsun istiyorum"


10 aydır cenazeleri aradığını belirten ve bir kemik parçası dahi olsa cenazeleri bulmak istediğini belirten baba Erdal Özkaya "Benim evim Sinop Türkeli köyünde yandı 10 ay oldu. Ne cenazelerim verildi, ne de bir haber alabildim. Üçünün de cenazesini bulamadım. Neden bu kadar uzun sürdü ben de anlamadım. Savcılık bana aramaların devam ettiğini söyledi. Türkeli İlçe Jandarma komutanının çok yardımı oldu. Ama en sonunda artık buraya geldim. Şu an kendimi soracağım durumu. Ev anmadan 10 dakika önce eşimle görüştüm. Benden sonra görüşen yok. Tabii ki başka şüphelerim var. Ben bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Ufacık da olsun bir cenazeleri olsun bir kemik parçası dahi olsa bulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


Eşinin çocuğu ile birlikte kaçma ihtimaline de yanıt veren Özkaya, "Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ben böyle bir şey yaparım ama benim eşim asla böyle bir şey yapmaz. Diyelim ki eşim ve çocuğum kaçtı anneannem de mi kaçtı. Ondan niye ufacık da olsa bir kemik yok Anneannemden olsa bir şey çıkması lazım. Anneannem yatalak bir kadındı. 100 yaşında. Ondan neden ufacık da olsa bir kemik parçası çıkmıyor. Kaçacak bir insan evi yakıp neden kaçsın" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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