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(Özel) Şirinevlerde bir genç metrobüsün altında kaldı

20 dakika önce

Şirinevler metrobüs durağında dengesini kaybeden bir genç metrobüs yoluna düşerek aracın altında kaldı.

(Özel) Şirinevlerde bir genç metrobüsün altında kaldı, System.String[]
Şirinevler metrobüs durağında dengesini kaybeden bir genç metrobüs yoluna düşerek aracın altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı genç sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Şirinevler metrobüs durağında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs durağında bekleyen bir genç, metrobüs yanaştığı sırada dengesini kaybederek yola düştü. Aracın orta tekerleklerinin altında kalan gence yardım etmek için vatandaşlar seferber oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüsün altından çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Metrobüs altına aldı"

Kazanın gerçekleştiği anları anlatan Saffet Hepsoy, "Metrobüs durmak üzereyken orta kapıya takıldı. Metrobüs altına aldı. Orta tekerlekleri üzerinden geçti. Arka tekerleklere geldiğinde birden durakladı. Dengesini kaybetti. Yaklaşık 19-20 yaşlarındaydı. Direkt ambulansı aradık. 20 dakika sonra ambulans geldi. Bilinci açıktı. Vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı" diye konuştu. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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