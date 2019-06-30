(Özel) Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
56 dakika önce
Şişli'de parkta yürüyen üniversite öğrencisi, önünü kesen bir kişinin saldırısına uğradı.
Şişli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
'de parkta yürüyen üniversite öğrencisi, önünü kesen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, üniversitesi öğrencisini darp edip cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.
İddiaya göre, Şişli Elmadağ
Parkı'ndan Taksim
'e yürüyen bir üniversite öğrencisinin önünü kesen bir kişi, öğrenciden telefonunu vermesini istedi. Şahıs ret cevabı alınca saldırıya geçti. Şüphelinin yumruklarına maruz kalan öğrenci yere yığıldı. Bunu fırsat bilen saldırgan öğrencinin telefonunu alıp koşarak kaçtı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar öğrenciye ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilerek gasp edilen öğrenciden şüphelinin eşkalini alarak yakalamak için çalışmalara başladı. - İSTANBUL
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