Son Dakika Haberleri: (Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı - Son Dakika

(Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

7 saat önce

Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

(Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı, System.String[]

Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.


Şişli Harbiye 'de sabah 8.10 sıralarında yabancı uyruklu adam kız arkadaşıyla yürürken, bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra şahıs yanında taşıdığı bıçağını çıkartarak, yabancı uyruklu adamı sol omzundan yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. - İSTANBUL

Harbiye, Sabah, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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