(Özel) Şişli'de yaralı arkadaşa "sosyal mesafesiz" sarılış kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Şişli'de yaralı arkadaşa 'sosyal mesafesiz' sarılış kamerada - Son Dakika

(Özel) Şişli'de yaralı arkadaşa "sosyal mesafesiz" sarılış kamerada

6 saat önce

Şişli'de müşteriye sipariş götüren motosikletli kurye, yokuş aşağı seyrettiği esnada cadde üzerinde giden otomobille çarpıştı.

(Özel) Şişli'de yaralı arkadaşa

Şişli'de müşteriye sipariş götüren motosikletli kurye, yokuş aşağı seyrettiği esnada cadde üzerinde giden otomobille çarpıştı. Kaza sonucu yere savrularak yaralanan motosikletli kuryeyi arkadaşı, "sosyal mesafeyi" dikkate almadan bacaklarına yatırıp ambulans bekledi.


Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasının ardından motosikletli kuryelerin iş yükü arttı. Öğle saatlerinde bir müşteriye sipariş götüren 34 CLP 868 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Aydın(40), ara sokaklardan caddeye inmek istedi. O esnada cadde üzerinde seyreden Tunus uyruklu Bassam Hachami (40) 34 CER 880 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Aydın, yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Yaralı arkadaşa "sosyal mesafesiz" yardım


Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, yaralıların çevresinde önlem alarak sağlık ekiplerini beklemeye başladı. O esnada bacağından ve ayağından yaralanan kuryenin arkadaşı, onu bacaklarına yatırıp ambulans beklemeye başladı. Yetkililerin "sosyal mesafe" uyarılarını dikkate almadığı görülen ikilinin maske ve eldiven de takmadığı gibi birbirleriyle sürekli temas ettiği görüldü.


Öte yandan bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı Aydın'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yaptığı muayenede her iki sürücünün de alkollü olmadığını belirledi. Tunus uyruklu sürücü ise ifadesi alınmak üzere Kuştepe Polis Merkezine götürüldü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Polis, Aydın, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:07 Kaynak: İHA

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