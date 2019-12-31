(Özel) Soğuk havada kapalı mekanlarda sigara içildiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

İstanbul'da soğuk havalarda kapalı alanlarda sigara ve nargile içildiğine dair yapılan ihbarlar yetkilileri harekete geçirdi. Pendik'te kafe ve restoran tarzı işletmelerde denetim yapan ekipler, kapalı alanda sigara içme kuralının ihlal edilip edilmediğini yerinde inceledi. Ekipler ayrıca işletmelerin izin belgelerini de inceleyerek, işletme sahiplerine açılır kapanır tenteler hakkında uyarılarda bulundu.



İstanbul'da havaların soğumasıyla beraber kapalı mekanlarda sigara içme kuralının çiğnendiğine dair ihbarlar görülmeye başladı. İhbarlar üzerine yetkililer işletmeleri denetlemek üzere harekete geçti. Pendik'te de Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediye Başkanlığı, Pendik Sağlık Müdürlüğü ve Pendik Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurumlar, kafe ve restoran tarzı işletmelerde denetimlerde bulundu. Pendik'te işletmelere giren ekipler buralarda yerinde inceleme yaptı. Ekipler, bu işletmelerin kapalı kısımlarında sigara ve nargile gibi tütün ürünlerinin içilip içilmediğine dair denetimlerde bulundu. İşletme sahipleri, özelikle açılır kapanır tente ve brandalar hakkında uyarıldı, mekanların usulüne uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Ekipler ayrıca nargile gibi tütün ürünleri kullanılan işletmelerde izin ve belgeleri de inceledi.



Denetimlerle ilgili konuşan Pendik İlçe Sağlık müdürü Gökhan İlhan, "Bugün işletmelerimize tütün denetimleri için girdik. Kurum yöneticilerimiz sağ olsun yardımcı oldular. Herhangi bir tütün kullanımına aykırılık saptamadık. Denetimler bundan sonra daha sıkı olacak. Kural ihlallerine kurum olarak karşı çıkacağız ve denetimlere devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL