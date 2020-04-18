Son Dakika › Güncel › (Özel) 'Sokağa çıkma kısıtlamasında' mega kentin tarihi noktaları havadan görüntülendi - Son Dakika
(Özel) "Sokağa çıkma kısıtlamasında" mega kentin tarihi noktaları havadan görüntülendi
6 saat önce
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un tarihi noktaları havadan görüntülendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un tarihi noktaları havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarihi yerler adeta sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez hafta sonu 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından mega kent tarihi günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Beşiktaş, Ortaköy Meydanı ile Galata Kulesi ve binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sessizliğe büründü. Nöbetçi polis ekipleri dışında kimsenin görülmediği noktalar havada görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yerlerdeki tarihi sessizlik dikkat çekti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor