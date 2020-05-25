(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tarihi ilçe Ahlat sessizliğe büründü - Son Dakika

(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tarihi ilçe Ahlat sessizliğe büründü
Ramazan Bayramı nedeniyle ilk kez 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi eserleri ile zengin ilçesi Ahlat sessizliğe büründü.
Ramazan Bayramı nedeniyle ilk kez 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi eserleri ile zengin ilçesi Ahlat sessizliğe büründü.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki cadde ve sokaklar ile tarihi mekanlar boş kaldı. Özellikle bayram günleri yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığı sessizliğe büründü. Havadan drone ile çekilen görüntülerde ilçe halkının kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, Selçuklu Mezarlığı, tarihi mekanlar ve ilçe merkezi de tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:29 Kaynak: İHA
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