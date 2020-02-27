(Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım - Son Dakika

(Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Geçici Kedi Bakım Evi'nde, sahipsiz, sokağa terk edilen ve güçten düşen kedilere 5 yıldızlı otel konforunda bakım yapılıyor.

(Özel) Sokak kedilerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Geçici Kedi Bakım Evi'nde, sahipsiz, sokağa terk edilen ve güçten düşen kedilere 5 yıldızlı otel konforunda bakım yapılıyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıl önce yaptırılan Geçici Kedi Bakım Evi, sahipsiz, sahipleri tarafından sokağa atılan ve güçten düşen kedilerin durağı haline geldi. 7/24 esasına göre hizmet veren bakım evinde kalan kedilerin tüm bakımları özenle yapılıyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Barınaklar Müdürü Burhanetin Bacak, bakım evinin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere bazı sorumluluklar ve yükümlülükler getirmektedir. Bu bağlamda da biz Kedi Bakım Evi'ni yaptık. Yaklaşık 10 yıldır sahipsiz, güçten düşmüş, sokağa terk edilmiş kedilere hizmet vermekteyiz. Kedilerin günlük tedavileri ve bakımları burada yapılıyor. Sokağa terk edilmiş, ilçe belediyeleri veya vatandaşlar tarafından barınağımıza getirilen kediler öncelikle müşahede alanına alınıp kontrolleri yapılıyor. Herhangi bir sağlıksızlıkları söz konusuysa tedavileri yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendirilme bölümüne alınıyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızda geldikleri zaman yasa çerçevesinde sahiplendirme şartlarına uygun olan vatandaşlarımıza, sahiplendirilmesi uygun olan kediler sahiplendiriliyor. Hayatını dışarıda idame ettiremeyecek durumda olan hayvanlar ise barınağımıza misafir olarak tutuluyor" ifadelerini kullandı.


Bacak, vatandaşların evcil hayvanları satın almaması gerektiğini, sahiplenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hayvanlarımızı buralardan sahiplenerek evlerinde bir yerde bunlara ayırsınlar. Sahiplendikleri hayvanları da kesinlikle sokağa terk etmesinler. Kediler sokağa terk edildikleri zaman zarar görüyorlar, ölümle sonuçlanan trafik kazası geçiriyorlar yada yiyecek bulamadıkları zaman açlıktan ölüyorlar. Hayvanları sokağa terk etmesinler. İlçe belediyelerin ve bizim vermiş olduğumuz hizmetler var. Arkadaşlarımızı aradıkları zaman gidip kapılarından teslim alır ve buraya getirerek şefkatli kollara teslim ederiz. Biz burada kediler için 7/24 hizmet vermekteyiz. Trafik kazası geçiren hayvanlarımızı Veteriner Fakültesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde tedavilerini üstleniyoruz. Diğer sağlık problemleri olanları veteriner arkadaşlarımız burada tedavilerini yapıyorlar. Biz bu kediler için canla başla mücadele ederken, vatandaşlarımızın da biraz duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.


Merhamet göstermezsek, bize de merhamet gösterilmez


Kayseri'de kış aylarının zor geçtiğini söyleyen Burhanettin Bacak, soğuk havalarda da kedilerin üşümemesi için özen gösterdiklerini dile getirdi. 'Merhamet göstermezsek, bize de merhamet gösterilmez' diyen Bacak, "Kayseri karasal iklime sahip olduğu için kış burada biraz sert geçer. Burada kedilerin üşümemesi için battaniyeler serdik. İçerideki bölümümüzde ise ısıtma sistemimiz var. Kediler üşüdükleri zaman girip çıkabiliyorlar. Kış aylarında yiyecek miktarlarını artırdık. Hayvanların kış şartlarını daha rahat atlamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kediler merhamete muhtaç. Biz bunlara böyle merhamet göstermezsek bize de merhamet gösterilmez. Onun için hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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