(Özel) Sokakta kalan 9 yavru köpek için öğrenciler ve eğitimciler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Sokakta kalan 9 yavru köpek için öğrenciler ve eğitimciler seferber oldu - Son Dakika

(Özel) Sokakta kalan 9 yavru köpek için öğrenciler ve eğitimciler seferber oldu

6 saat önce

Eskişehir'de sokakta kalan 9 yavru köpek, Muttalıp Atatürk Orta Okulu öğrencileri tarafından okulda bakılıyor.

(Özel) Sokakta kalan 9 yavru köpek için öğrenciler ve eğitimciler seferber oldu, System.String[]

Eskişehir'de sokakta kalan 9 yavru köpek, Muttalıp Atatürk Orta Okulu öğrencileri tarafından okulda bakılıyor. 'Kitap', 'Kalem' gibi kırtasiye ürünlerinin isimlerinin verildiği yavrulardan 'Pergel' isimli köpek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köpeği ile aynı ismi taşıyor.


Bir sokak köpeğinin yaklaşık 3 ay önce doğurduğu 9 yavru köpek, yağmurlu, karlı ve soğuk havalarda dışarıda zor durumda kaldı. Kış şartlarına ayak uyduramayan yavrular, yağmurdan ıslanmış haldeyken öğrenciler tarafından fark edildi. Minik yavruları o halde gören öğrenciler, köpeklere yardım etmek için onları Muttalıp Atatürk Ortaokulu'na götürdüler. Yavrular için okullarındaki eğitimciler ile görüşen öğrenciler, hep birlikte köpeklere bahçede bakmaya karar verdiler. Yavrulara isim koymayı da ihmal etmeyen öğrenciler, köpeklere; 'Kitap', 'Defter', 'Kalem', 'Silgi', 'Cetvel', 'Abaküs', 'Gönye', 'Kara tahta' ve 'Pergel' gibi kırtasiye isimleri verildi. Yavrulardan 'Pergel' isimli köpek ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köpeği ile aynı ismi taşıyor. Sahiplenme konusunda Bakan Selçuk'un köpeği ile aynı kaderi paylaşan yavrular, öğrencilerin ilgi odağı oldu.


"Öğrenciler, öğretmenler herkes yavruları sahiplendi"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muttalıp Atatürk Orta Okulu Müdürü Servet Yazıcı, çocukların ve yavru köpeklerin çok mutlu olduğunu söyledi. Müdür Yazıcı, "Yaklaşık 2 ay önce yavrularımızın annesi doğum yapmış. Yağmurlu bir gündü bizde yavruları okulumuza taşıdık, onlar için baraka yaptık. Daha sonra büyümeleri için öğretmenler, öğrenciler, kantin görevlimiz, güvenlik görevlimiz herkes yavruları sahiplendi. Şu anda toplam 9 yavru köpeğimiz var. Çocuklarımız yavru köpeklere kırtasiyede bulunan araç-gerek isimleri koydular. Hepsinin kendi ismi var. Böylelikle çocuklarımız mutlu, sokak hayvanları mutlu dolayısıyla biz de mutluyuz" diye konuştu.


"Amacımız dünyamızı hayvanlarla ortak bir şekilde nasıl kullanmamız gerektiğini öğretmek"


Küçük yaşta öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak istediklerini aktaran Müdür Yazıcı, "Öğrencilerimizin sorumluluk ve merhamet duyguları gelişti. Sonuçta güzel bir proje ortaya çıktı ve maşallah hepsi büyüdüler. Hayvanlara karşı kötü bir izlenim var. Hayvan sevgisini küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırmak istedik. Sadece dünya insanlar için değil diğer canlılar için de var. Amacımız dünyamızı hayvanlarla ortak bir şekilde nasıl kullanmamız gerektiğini öğretmek. Çocuklar adına hayvanları sahiplenen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sonuçta biz mutluyuz, hayvanlar mutlu ve ortaya kocaman bir mutluluk tablosu çıktı" ifadelerini kullandı.


"Arkadaşlarımız yiyeceklerini bölüp yavru köpeklerle paylaşıyor"


5/B sınıfında eğitim gören Eren Yavaş ise, yiyeceklerini yavru köpekler ile paylaştıklarını söyledi. Yavaş, "Okulumuzun ilerisindeki arsada bulunan yavru köpekler yağmurdan dolayı ıslanmışlardı. Biz de onları gördük ve okulumuza getirdik. Onlara süt, ekmek gibi yiyecekler verdik. Arkadaşlarımız kantinden aldıkları tostları bölüp yavru köpeklerle paylaşıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Selçuk, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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