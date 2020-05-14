(Özel) Sondaj makinesini böyle çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sondaj makinesini böyle çaldılar - Son Dakika

(Özel) Sondaj makinesini böyle çaldılar

6 saat önce

Sultanbeyli'de bir jeoloji mühendisinin kardeşine ait sondaj makinesi TIR'a yüklenerek çalındı.

(Özel) Sondaj makinesini böyle çaldılar, System.String[]

Sultanbeyli'de bir jeoloji mühendisinin kardeşine ait sondaj makinesi TIR'a yüklenerek çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.


Sultanbeyli'de yaşayan jeoloji mühendisi İlker Balık, işe aldığı Hikmet Y. ile birlikte ağabeyi Feyzettin Y. ve Ali. A.'nın, kardeşine ait sondaj makinesini çaldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Balık, yanında çalışan Hikmet Y.'nin tanıştırdığı kişilerle sondaj makinesi satışı için pazarlık yaptı. Taraflar fiyatta anlaşamayınca satış olmadı. Bir süre sonra sondaj makinesinin yerinde olmadığını gören Balık, polise giderek şikayetçi oldu.


Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, dev sondaj makinesinin iki kişi tarafından TIR'a yüklenerek götürüldüğünü tespit etti. Şahısların makinenin brandasını açarak makineyi TIR'a yüklemeleri saniye saniye görüntülere yansıdı. Polis, sondaj makinesini çalan kişileri yakalamak için soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 08:18 Kaynak: İHA

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