(Özel) Sorumsuz sürücünün yanlış park hatasını vatandaşlar düzeltti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sorumsuz sürücünün yanlış park hatasını vatandaşlar düzeltti - Son Dakika

(Özel) Sorumsuz sürücünün yanlış park hatasını vatandaşlar düzeltti

6 saat önce

Dudullu'da sorumsuz sürücünün yol kenarına hatalı şekilde park ettiği otomobil, otobüsün ilerlemesine engel oldu.

(Özel) Sorumsuz sürücünün yanlış park hatasını vatandaşlar düzeltti, System.String[]

Dudullu'da sorumsuz sürücünün yol kenarına hatalı şekilde park ettiği otomobil, otobüsün ilerlemesine engel oldu. Çevredeki ve otobüsteki vatandaşlar da otomobili el birliğiyle yerinden kaldırarak yoldan çekti. Yolun açılmasıyla otobüs yoluna devam edebilirken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Dudullu'da Alemdağ Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, seyir halinde olan bir otobüs şoförü, sürücüsünün hatalı şekilde park ettiği otomobilin yolu kapaması nedeniyle yoluna devam edemedi. Sorumsuz sürücünün hatalı park engeline takılan otobüs şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar ile otobüsteki yolcular yetişti. Vatandaşlar el birliği ile otomobili yerinden kaldırarak yoldan çekti. Otomobilin yoldan çekilmesiyle önü açılan otobüs şoförü de yoluna güvenli bir şekilde devam edebildi.


Vatandaşların hatalı park edilen otomobili el birliğiyle kaldırarak yoldan çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar hep birlikte otomobili kaldırarak yoldan çekiyor, bu sayede otobüs şoförü de yoluna devam edebiliyor. - İSTANBUL

Dudullu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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