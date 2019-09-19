Son Dakika Haberleri: Özel sporcu ebru acer, avrupa ikincisi oldu
Son Dakika Spor Haber

Özel sporcu ebru acer, avrupa ikincisi oldu

1 saat önce

Özel sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak kadınlar özel sporcular branşında bir ilki başardı.

Özel sporcu ebru acer, avrupa ikincisi oldu, System.String[]

Özel sporcu Ebru Acer, ITTF- PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak kadınlar özel sporcular branşında bir ilki başardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, İsveç'te devam eden organizasyonda grubundaki ilk müsabakada Fransız rakibi Ferney'i 3-1 yendi.

Daha sonra Çek rakibi Jane'yi aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Ebru, bu turda da Polonyalı Maria'yı 3-2 yendi ve finale kaldı. Özel sporcu Ebru Acer, bu sonuçla söz konusu branşta bir ilki gerçekleştirdi ve ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran İlk Türk kadın sporcu oldu.

Ebru Acer, final müsabakasında Rus Elena Prokofeva'ya yenilerek ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak özel sporcular adına bir ilki başardı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlar ile yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu, Finalde de Rus rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, genç yaşına rağmen ikinci olmayı başardı kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Avrupa, Acer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı
Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi İtalyanların tepki gösterdiği Nzonzi, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:04:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel sporcu ebru acer, avrupa ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]