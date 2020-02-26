Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu

6 saat önce

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.

Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde devam eden organizasyonda piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada da 5,16 metrelik derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında ise Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'ın yer aldığı Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

Yarın sona erecek şampiyonda Türkiye, 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 6'ya çıkarttı.

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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