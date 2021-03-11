Özel Sporcu Fatma Damla Altın, Avrupa Şampiyonu oldu

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Fransa 'nın Nantes şehrinde bugün yapılan müsabakalar ile başladı.

Şampiyonada bugün piste çıkan Fatma Damla Altın, pentatlonda Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Bugün yapılan yarışlar sonucunda özel sporcu Muhsine Gezer ise 400 metrede 64.62 derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonada bir diğer kadın sporcu Edanur Akın ise üç adım atlamada 9.66'lık derecesiyle Avrupa dördüncüsü olma başarısı gösterdi. Erkeklerde ise 1500 metrede Oğuz Türker 4.20 derecesi ile Avrupa dördüncüsü olurken, Emrah Öztürk ise 4.30 derecesi ile Avrupa altıncılığını elde etti.