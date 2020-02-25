Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu

6 saat önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde bugün başlayan ve 27 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda piste çıkan Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde bugün başlayan ve 27 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda piste çıkan Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.


Milli sporculardan kadınlarda Sevim Demircan 400 metrede, Edanur Akın ise üç adım atlamada dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayı boynuna takarken, 1500 metrede de Muhsine Gezer beşincilik elde etti.


Erkekler 400 metrede Alper Kılınç beşinci, 1500 metrede ise Oğuz Türker altıncı ve Emrah Öztürk sekizinci oldu.


Birol Aydın: "Pentatlonda ilk altın madalyayı kazandırdı"


Milli sporcuların derecelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÖSSF Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Fatma Damla Altın, soyadı gibi altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Fatma Damla Altın, özel sporcular pentatlon dalında ülkemize ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Kendisi ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


Aydın, yaptıkları yatırımın karşılığını almaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:


"Federasyon olarak, göreve geldiğimiz 2012 yılından bu yana paralimpik branşlar için yaptığımız yatırımların meyvesini aldığımız için şükrediyoruz. Antrenörlerimize, sporcularımıza inandık ve sonunda madalyaları toplamaya başladık. Avrupa ve dünyanın en genç atletizm takımına sahibiz, gelecek özel sporcularımızın olacak, bize bu destekleri sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz."


Fatma Damla Altın: "Altın madalyamı şehitlerimize armağan ediyorum"


Dünya şampiyonluğuna ulaşan Fatma Damla Altın ise "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanı Birol Aydın bize tüm imkanları sağladı, antrenörüm Aytunç Göz ise her zaman yanımızda oldu ve bizi mükemmel şekilde hazırladı. Çok mutluyum, altın madalyamı ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz ile şehitlerimize armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Damla Altın, Polonya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu
Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum Ali Koç olaylı derbi sonrası sessizliğini bozdu: Mesele futbol değil, mesele başka Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 02:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]