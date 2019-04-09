Son Dakika Haberleri: Özel Sporcu Göktan, Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

Özel Sporcu Göktan, Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

1 saat önce

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcu Göktan Işın, 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Özel Sporcu Göktan, Türkiye Şampiyonası'na Katılacak, System.String[]
Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcu Göktan Işın, 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular elde ettikleri başarılar ile Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

2 yıldır Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü özel sporcularından olan 2001 doğumlu Göktan Işın, 5- 7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda birçok başarı elde etti. Şampiyonaya Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinden katılan sporcularla yarışan Işın; 50 metre serbest kategorisinde 3.'lük, 100 metre serbest kategorisinde 2.'lik, 200 metre serbest kategorisinde 2.'lik, 50 metre kelebek kategorisinde 2.'lik ve 100 metre kelebek kategorisinde de 3.'lük başarısı gösterdi.

Göktan Işın elde ettiği başarılı neticeler ile Türkiye şampiyonasına katılarak Eskişehir'i temsil etmeye de hak kazandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Türkiye, Spor
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