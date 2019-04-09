Özel Sporcu Göktan, Türkiye Şampiyonası'na Katılacak
1 saat önce
Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcu Göktan Işın, 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Tepebaşı
Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcu Göktan Işın, 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile Türkiye
Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular elde ettikleri başarılar ile Eskişehir
'i temsil etmeye devam ediyor.
2 yıldır Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü özel sporcularından olan 2001 doğumlu Göktan Işın, 5- 7 Nisan
tarihlerinde Antalya
'da düzenlenen Özel Sporcular 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda birçok başarı elde etti. Şampiyonaya Akdeniz
, İç Anadolu
, Doğu Anadolu ve Ege
bölgelerinden katılan sporcularla yarışan Işın; 50 metre serbest kategorisinde 3.'lük, 100 metre serbest kategorisinde 2.'lik, 200 metre serbest kategorisinde 2.'lik, 50 metre kelebek kategorisinde 2.'lik ve 100 metre kelebek kategorisinde de 3.'lük başarısı gösterdi.
Göktan Işın elde ettiği başarılı neticeler ile Türkiye şampiyonasına katılarak Eskişehir'i temsil etmeye de hak kazandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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