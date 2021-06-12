SPOR Özel sporcu Muhsine Gezer dünya şampiyonu

ANKARA,(DHA)- Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Muhsine Gezer, 800 metrede Dünya Şampiyonu olarak ülkemize üçüncü altın madalyayı kazandırdı.

Bu sonuçla Muhsine Gezer, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 800 metrede ülkemize ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

ESRA BAYRAK'TAN İKİ MADALYA

Şampiyonada ülkemizi temsil eden başarılı özel sporcu Esra Bayrak, 100 metrede gümüş madalya, uzun atlamada ise bronz madalya kazandı. Eda Yıldırım ise çekiç atma dalında bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

4x100 BAYRAK TAKIMI DÜNYA İKİNCİSİ

Şampiyonada bugün piste çıkan Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer ve Esra Bayrak'tan oluşan 4 x100 metre Bayrak Milli Takımı, Polonya'nın ardından ikinci olarak, ülkemize bu dalda ilk madalyasını kazandırdı. Üçüncü ise Fransa Bayrak Takımı oldu.

VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan özel sporcular, kazandıkları tüm madalyaları şehitlerimize armağan etti.

ALTIN KIZLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

VİRTÜS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda alınan madalyaları değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Özel sporcularımız Muhsine Gezer, Fatma Damla Altın, Esra Bayral, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Oğuz Türker, Alper Kılınç ve Emrah Öztürk'ten oluşan Milli Takımımız 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere 13 madalya kazanmış olduk ifadelerini kullandı.

Başkan Birol Aydın, 'Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına, spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcularımızı anında tebrik eden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet eden ve her zaman engelli sporcularımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği verip özel sporcularımızın şampiyonluğunda payı olan Spor Toto'ya, TESYEV'e, TMPK'ya ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Özel Sporcular VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası yarın sona erecek.