Özel sporcu Reşan Çetrez, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor - AĞRI - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda kayaklı koşuda yıldızlar kategorisinde birincilik elde eden 14 yaşındaki Reşan Çetrez, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Reşan Çetrez'in hayatı, uluslararası yarışmalarda önemli dereceleri bulunan beden eğitimi öğretmeni Yonca Karademir'in kendisini keşfetmesiyle değişti.

Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli antrenör Karademir ile spora başlayan ve 2 yıldır ara vermeden antrenmanlarına devam eden özel sporcu, oldukça zor olan kayak branşındaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Türkiye şampiyonu oldu, milli takıma seçildi

Yüzde 55 mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Reşan Çetrez, Palandöken Kayak Merkezi'nde 14 Ocak'ta gerçekleştirilen ve 14 ilden 24 sporcunun katıldığı organizasyonda kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı, milli takım kadrosuna seçildi.

Özel sporcu, evraklarının yetişmesi halinde İtalya'da yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşan Çetrez'in çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

Genç sporcudan dünya şampiyonlukları beklediklerini ifade eden Erim, şöyle konuştu:

"Sporcumuz gittiği ilk yarışmada Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma girme hakkı kazandı. 2020 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak en genç sporcu. Yarışma yakın, eğer evraklarını 2020 yılına yetiştiremezlerse 2021 yılında kesin yarışacak. Kayaklı koşu, dünyanın en zor sporlarından biri. Sporcumuzda ciddi manada bir yetenek var. İnanılmaz bir kuvvet var, fiziksel kuvveti çok yüksek. Dolayısıyla biz ondan çok büyük başarılar bekliyoruz."

Karademir: "Kayaklı koşu yapması bir mucize"

Özel sporcunun antrenörü Yonca Karademir, 2 yıldır Türkiye Kayak Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirterek, yarışmada Türkiye şampiyonu olduklarını anımsattı.

Reşan gibi özel bir sporcuyu yetiştirmenin çok fazla gayret istediğini ve yarışmalara Küpkıran Mahallesi'nde bulunan 2,5 kilometrelik pistlerde kış kayağı yaparak hazırlandıklarını anlatan Karademir, şunları kaydetti:

"Sporcumun mental engeli bulunmakta ve kayaklı koşu yapması bir mucize açıkçası. Reşan bunu çok iyi başarıyor. İnşallah biz, Allah'ın izniyle iyi yerlere geleceğiz. Şimdiki hedefimiz, Dünya Şampiyonası. Zaten çalışmalarımız gösteriyor ki biz Dünya Şampiyonası'nda ilk 5 arasına gireceğiz. Ancak bizim hedefimiz şampiyon olmak. Hemen akabinde 2022 Paralimpik Oyunları'na katılım sağlamak. Kışın kayaklı koşu yüzde yüz kapasite isteyen bir spor. Biz önce atletizmle, dağ ve kuvvet antrenmanlarıyla gelişim sağlayıp bunu kış kayağıyla birleştirip müsabakalara hazırlandık. Zor bir süreçten geçtik."

Özel sporcu Reşan Çetrez de hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu ve hayallerine kavuşmak için yoğun çalıştığını belirtti.