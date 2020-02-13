Özel sporcu Reşan Çetrez, Vali Elban'ı ziyaret etti - Son Dakika

Erzurum 'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda Kayaklı Koşu 'da Yıldızlar kategorisinde birincilik elde eden 14 yaşındaki Reşan Çetrez, Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Reşan Çetrez, Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda kayaklı koşuda yıldızlar kategorisinde birincilik elde etti. Başarısının ardından Vali Sayın Süleyman Elban'ı makamında ziyarete bulundu.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ve Antrenörü Yonca Karademir ile birlikte Vali Süleyman Elban'ı makamında eden Reşan Çetrez, Elban'a elde ettiği başarılarını anlattı. Elban, özel sporcu Reşan Çetrez'i elde başarılarından dolayı tebrik etti. - AĞRI