Özel sporcu Salihcan Öztankal şampiyon oldu - Son Dakika

Özel sporcu Salihcan Öztankal, Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Özel sporcu, 2-4 Şubat'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonada down sendromlular kategorisinde altın madalya kazanarak üst üste 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olan Salihcan, 31 Mart 7 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak Down Sendromlu Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda (Trisome Games 2020) mücadele edecek.

Özel sporcunun babası Hüseyin Öztankal, yaptığı açıklamada, antrenör Abdullah Kemal Yaşkafa'ya, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Yavuz Kocaömer'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkür etti.