Özel sporcudan Başkan Kanar'a ziyaret - Son Dakika
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Özel sporcudan Başkan Kanar'a ziyaret

6 saat önce

Antalya'da gerçekleştirilen turnuvada bölge şampiyonu olan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu özel sporcu Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.

Özel sporcudan Başkan Kanar'a ziyaret, System.String[]

Antalya'da gerçekleştirilen turnuvada bölge şampiyonu olan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu özel sporcu Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, TESYEV ve TMPK tarafından düzenlenen özel sporcular Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan İbn-i Sina Özel Eğitim Merkezi öğrencisi Mustafakemalpaşa Belediyespor sporcusu Ali Emrah Arı, şampiyonluk sevincini Başkan Mehmet Kanar ile paylaştı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ikinci bölge masa tenisi turnuvasında Mental 19+ yaş üstü kategorisinde yarışan Belediyesporlu Ali Emrah Arı, Marmara Bölgesi birincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılacak.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "81 ilden 165 sporcunun katıldığı turnuvada Marmara bölge şampiyonu olarak ilçemize gurur yaşatan sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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