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Özel sporcudan şampiyonluk sözü

2 saat önce

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ile beraberindekiler, 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Esra Bayrak'ı evinde ziyaret etti.

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Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ile beraberindekiler, 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Esra Bayrak'ı evinde ziyaret etti.
Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özde ile başarılı sporcuyu ziyaret eden Yıldırım, Bayrak'ı tebrik etti.
Bayrak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için var gücü ile çalıştığını belirterek, "Altın madalyayı kazanarak şampiyon olacağım ve İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya bir kez daha okutacağım." dedi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerinden dünya şampiyonu çıkmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek şunları dile getirdi:
"Özel sporcularımız başarıları ile örnek alınması gereken kişilerdir. Esra kardeşimizin ağzından başarı öyküsünü dinleme fırsatı yakaladık. Bir gencin çalışarak dünya şampiyonu olabileceğini ve büyük başarılara imza atabileceğini gösterdi genç kardeşimiz bize. İyi bir eğitim ve spor hayatı geçirmesi için bizler de büyükleri olarak üzerimize düşeni yapacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile döneceğinden hiçbir şüphemiz yok."
Esra Bayrak da 15 yaşında sporla tanıştığını belirterek, "Sporla beraber hayatımda büyük gelişmeler ve değişimler oldu. Sürekli yeni yerler ve yeni insanlar tanıdım ve tanımaya da devam ediyorum. Spor en büyük tutkum ama eğitim hayatımı da sürdürmek istiyorum. Eğitimdeki amacım da yine sporla ilgili beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Kaymakamımız Doç. Dr. Şükrü Yıldırım'a, Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, Çarşamba Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'a ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ülkemizi Tokyo'da en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyon olarak dönmek istiyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:40 Kaynak: AA
Tokyo, Şükrü Yıldırım, Güncel
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