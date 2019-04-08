Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Antalya'da Yarıştı

Özel Sporcular Antalya'da Yarıştı

58 dakika önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi.

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, 5 gün boyunca özel sporcuların yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden 227 kulüp katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına kalabilmek için mücadele etti.

Özel sporcuların kelebekten serbeste farlı kulvar uzunluklarında mücadelesi büyük alkış alırken dereceye giren sporculara da madalyaları törenle takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:02 Kaynak: AA

Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Spor
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