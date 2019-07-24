Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na doğru
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Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Finlandiya'da düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.

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Finlandiya'da düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Organizasyonda Türkiye, atletizmde 6, masa tenisinde 4 toplamda 10 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve branşları şöyle:
Atletizm: Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz
Masa tenisi: Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz, Salihcan Öztankal
Finlandiya, Atletizm, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12 Kaynak: AA
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