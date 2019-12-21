Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi - Son Dakika Spor

Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor'un Denizlispor maç hazırlıkları sürüyor.

Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'un Denizlispor maç hazırlıkları sürüyor. Bugünkü idmanı Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi. Yönetici Hüseyin Girenes, oğlu Selim Girenes ve Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'in oğlu Selim Yüksel, takıma tatlı ikram etti.


Aytemiz Alanyaspor Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bu sabah tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan takım, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


Takımın bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi. 2'nci Hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştiren özel sporcular, aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı da olan Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ile birlikte antrenmanı izledi. 31 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular, daha sonra antrenman sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Antrenmanı ziyaret eden yönetim kurulu üyesi Hüseyin Girenes'in oğlu Selim Girenes ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı da olan Kulüp Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'in oğlu Selim Yüksel, teknik ekip ve futbolculara tatlı ikramında bulunarak Yukatel Denizlispor maçında başarılar diledi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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