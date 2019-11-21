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Son Dakika Spor Özel Sporcular Basketbol Turnuvası PAÜ ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika Spor

Özel Sporcular Basketbol Turnuvası PAÜ ev sahipliğinde yapıldı

6 saat önce

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 100 özel sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Oyunları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Özel Sporcular Basketbol Turnuvası PAÜ ev sahipliğinde yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 100 özel sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Oyunları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde yapıldı.


Türkiye Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) ve PAÜ işbirliği ile Türkiye genelinden 11 takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar üçer kişilik takımlar halinde tek potada oynandı. Oyunlar sırasında PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de gerek oyuncu gerek antrenör gerekse hakem olarak görev alırken özel sporcuların mücadelesine ortak oldu.


Turnuva, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi takımlardan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı ile özel sporcular arasında yapılan gösteri maçı ile devam etti. Kazanmanın değil katılmanın önemli olduğu Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Oyunları, tüm sporculara madalya takdimi ile son buldu.


Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi olarak özel sporcularla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini hatırlatırken bu tür organizasyonları TÖSSED ile ortaklaşa çalışmalarla geleneksel olarak düzenlediklerini hatırlattı. Ağbuğa, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine ve organizasyonda görev alan öğrencilere teşekkürler etti. - DENİZLİ

basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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