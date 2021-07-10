Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı'nın "2021 Avrupa Trigames" hazırlık kampı başladı

Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, "2021 Avrupa Trigames" hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ufuk Bulut yönetiminde başlayan kampa, özel sporcular İbrahim Emre Bahşi, Onur Kurtulmuş, Ahmet Tekay, Yunus Emre Karadal, Gökhan Yusuf Işık, Umut Deniz, Koray Kırkaya, Egehan Sınav, Hasan Gökan Kotan, Emre Bolluk, Eren Yılmaz katıldı.

Millilerin kampı hakkında açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı hazırlık kampımız Ankara'da başladı. Millilerimiz, 2021 SUDS Open Euro TriGames ve 2024 yılında Antalya'da yapılacak '2024 Trisome Gamed' oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil etmek için antrenmanlarını sürdürüyor. Özel sporcularımızın her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Spor Toto'ya teşekkür ediyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.