Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek - Son Dakika Spor

Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Özel Sporcular Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, Riva'da kampa girecek, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

TFF'nin açıklamasına göre milli takım, down sendromlu sporcuların olimpiyatları kabul edilen 2020 Trisome Oyunları'na yönelik hazırlıklar için 22- 28 Şubat tarihlerinde Riva'da kamp yapacak.

Oyunlar, Antalya'nın ev sahipliğinde 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Futbol, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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