Son Dakika Haberleri: Özel sporcular, Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası için Portekiz'de
Son Dakika Spor Özel sporcular, Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası için Portekiz'de - Son Dakika Spor

Özel sporcular, Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası için Portekiz'de

6 saat önce

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası bugün başlıyor.

Özel sporcular, Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası için Portekiz'de, System.String[]

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Dünya IBA 21 Basketbol ve Judown Dünya Judo Şampiyonası bugün başlıyor. 3 gün sürecek şampiyonada Türkiye'yi basketbol branşında 5, judo branşında ise 3 down sendromlu özel sporcu temsil edecek.

2 Aralık'ta sona erecek şampiyona için milli sporcular Portekiz'e gitti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, madalya beklediklerini belirterek, "İlk kez oluşturduğumuz milli takımlarımız ile bir ilki başarıp ülkemize madalyalar ile dönmek istiyoruz. Tüm hazırlık kamplarımızı yaptık, özel sporcularımız şampiyonaya hazır, tüm milletimizden dua bekliyoruz" dedi.


- Ankara
basketbol, Portekiz, Porto, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:35 Kaynak: DHA
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