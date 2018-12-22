Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Futbol Ligi

Özel Sporcular Futbol Ligi

5 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu ile Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat kulüpleri finale yükseldi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu ile Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat kulüpleri finale yükseldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Mersin Çankaya İş Okulu, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu, Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat ve Malatya Sessiz Adımlar Spor kulüplerinin mücadele ettiği ligde finale yükselen taraflar belli oldu.

Yapılan maçlarda Mersin Çankaya İş Okulu'nu 1-0 yenen Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu ile Malatya Sessiz Adımlar'ı 9-0 mağlup eden Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat adını finale yazdırdı.

Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakaları yarın oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:21 Kaynak: AA

Nuh Çimento, Kocaeli, Futbol, Spor
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