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Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak

6 saat önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Final maçları hafta sonu İzmir'de oynanacak.

Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali, İzmir'de yapılacak, System.String[]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Final maçları hafta sonu İzmir'de oynanacak.

Buca İlçe Stadı'ndaki Dörtlü Final'de 30 Kasım Cumartesi günü yarı final, 1 Aralık Pazar günü ise final ve üçüncülük heyecanı yaşanacak.

Yarı finalde saat 11.00'de Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat- Malatya Sessiz Adımlar, saat 13.00'te ise Malatya Turgut Özal- Bursa Mehmet Torun maçları oynanacak.

Müsabakanın kazananları bir gün sonra saat 13.00'te finalde karşılaşacak. Aynı gün saat 11.00'de ise ilk günün kaybedenleri üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Türkiye, Futbol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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