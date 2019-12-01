Son Dakika Haberleri: "Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali" sona erdi - İZMİR
Son Dakika Güncel 'Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali' sona erdi - İZMİR - Son Dakika

"Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali" sona erdi - İZMİR

6 saat önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle düzenlediği "Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali" bugün yapılan maçlarla tamamlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle düzenlediği "Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali" bugün yapılan maçlarla tamamlandı.

Buca İlçe Stadı'nda dünkü yarı final müsabakalarıyla başlayan organizasyonun finalinde, Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat ile Bursa Mehmet Torun takımları karşılaştı.

Müsabakada rakibini 2-1 mağlup eden Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat turnuvayı birinci tamamladı.

Günün diğer maçında Malatya Turgut Özal'ı 5-0 yenen Malatya Sessiz Adımlar da üçüncülüğü elde etti.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle organizasyonda dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Engellilerin gücünü ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, "Bu çocuklar bir yıl boyunca sahalarda Malatya'dan İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e giderek zorlu mücadeleler yaptılar. Bugün de final müsabakalarında Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat takımımız şampiyon oldu. Burada yer alan tüm takımları kutluyorum. Biz de milli takımlarımızı oluşturduk. Takımımız inşallah bayrağımızı yurt dışında en güzel şekilde dalgalandıracak." diye konuştu.

Aydın, Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem'i de tebrik etti.

Etkinliğe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Buca Kaymakamı Faik Arıcan ve ilgililer katıldı.

Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Finali sona erdi - İZMİR

Türkiye, Futbol, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:09 Kaynak: AA
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