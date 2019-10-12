Son Dakika Haberleri: Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi
Son Dakika Spor Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi

Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi

2 saat önce

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi.

Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Bilecik'te Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi.


Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ile Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Mesleki Eğitim Merkezi Okullarının karşılaştığı müsabaka Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Katılım sağlayan sporculara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik takdim etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, katılımcı sporculara, antrenörlere ve hakemlere göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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