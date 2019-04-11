Özel Sporcular Gaziantep'e 14 Madalya ile Döndü

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özel sporcuları ve ailelerini tebrik etti.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular 1. Bölge Müsabakası 02-04 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirildi. 9 sporcu 1 antrenör ve 1 idareci ile müsabakaya katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı, şampiyonadan 4 altın, 5 gümüş, 5 bronz toplam 14 madalya ile ayrıldı. Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden spor kulüplerinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda kulvarlarda performans sergileyen tüm sporcular, tribünleri dolduran seyircilerden büyük alkış topladı.



En büyük teşekkür velilerimize



Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımının 1. Bölge Yüzme Şampiyonasında elde ettikleri başarıyı değerlendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kazanılan başarılarda en büyük paylardan birinin sporcu velilerine ait olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzunda çalışmalarını sürdüren tüm performans gruplarımızda olduğu gibi özel sporcularımız da sezon başında hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmek amacıyla yoğun ve bir o kadar da emekli çalışmalar gerçekleştirdiler ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Sporcularımız Baybora Bay, Ozan Can Tutar, İlayda Ferik, Emine Nur Baskın, Sevcan Beşe ve Deniz Ormancı madalya sahibi isimler oldular. Kazanılan başarılarda en büyük paylardan biri de değerli sporcu velilerimize ait. Değerli velilerimize sürece olan katkılardan dolayı büyük bir teşekkür borçluyuz. Organizasyonun düzenlenmesinde başta Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonun yetkili kurulları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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