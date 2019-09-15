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Özel sporcular havuza giriyor

24 dakika önce

İtalya'da yarın başlayacak Down Sendromlu Özel Sporcular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti.

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İtalya'da yarın başlayacak Down Sendromlu Özel Sporcular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi erkek ve kadınlarda 4'er sporcu temsil edecek.

Başkanlığını Muhsin Karatepe'nin yaptığı kafilede yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Fatma Çağla Demir, Ada Zehra Anlatıcı, Rana Bağdat, İrem Öztekin

Erkekler: Özgün Öktem, Serhat Emir Güngör, M.Tuğrul Şahin ve Alperen Menç.

Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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