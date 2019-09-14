Özel sporcular, İsveç'e uğurlandı
51 dakika önce
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'te düzenlenecek 2019-İTTF-PTT Avrupa Şampiyonası için yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:44 Kaynak: AA
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'te düzenlenecek 2019-İTTF- PTT Avrupa Şampiyonası için yola çıktı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası için İsveç'e uğurladık. Kendilerine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İsveç'e giden kafilenin, kafile başkanı Abdullah Polat, sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile antrenörler Mesut Kuşgöz ve Sedef Kuşgöz'den oluştuğu belirtildi.
ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı: Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Türk kadın doktora büyük onur Türkiye'de demokrasi ihlalleri olduğunu söyleyen AP üyesine Egemen Bağış'tan tepki Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı!