Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor

Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı

6 saat önce

Trisome Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek özel sporcular milli takım seçmeleri, Türkiye Judo Federasyonu binasında yer alan salonda gerçekleştirildi.

Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı, System.String[]

Trisome Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek özel sporcular milli takım seçmeleri, Türkiye Judo Federasyonu binasında yer alan salonda gerçekleştirildi.

Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen Trisome Games 2020, 31 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Bu organizasyonda milli takımı temsil edecek özel sporcu seçmeleri yapıldı.

8 kadın, 12 erkek judokanın yer aldığı seçmelerin açılışını, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt yaptı. İki başkan, müsabakalara katılan judoculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz verdiler.


Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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