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Özel sporcular maç yaptı

19 dakika önce

- Müsabakadan görüntüler İzleyicilerden detaylar Özel sporculara madalya takılması Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile röportaj Muğla'da özel sporcular maç yaptı Seydikemer'de, geliri ihtiyaç sahibi engelli ailelerine ulaştırılacak özel sporcuların da katıldığı halı saha turnuvası...

- Müsabakadan görüntüler
İzleyicilerden detaylar
Özel sporculara madalya takılması
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile röportaj Muğla'da özel sporcular maç yaptı
Seydikemer'de, geliri ihtiyaç sahibi engelli ailelerine ulaştırılacak özel sporcuların da katıldığı halı saha turnuvası yapıldı
Maçı, özel sporcular 7-6 kazandı
MUĞLA (AA) – Muğla'nın Seydikemer İlçesinde, Kaymakam Haktan Gökçekuyu ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve beraberindekiler ile engelli sporcular halı saha maçı yaptı.
İlçede bu yıl ilki düzenlenen mahalleler arası halı saha turnuvasının açılış müsabakasında, Fethiye Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencilerden oluşan özel sporcular. Kaymakam Haktan Gökçekuyu ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve kurum müdürleri ile karşılaştı.
Kıyasıya mücadelelere sahne olan maçı, özel sporcular 7-6 kazandı.
Maçın ardından özel sporculara madalya takıldı.
Kaymakam Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın açılış müsabakasını Fethiye'den gelen özel sporcularla yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Turnuvanın geliri ihtiyaç sahibi engelli ailelerine ulaştırılacak
Turnuvalarda rekabetin yanında amacın birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek olduğunu vurgulayan Gökçekuyu, "Turnuvadan elde edilen gelir ihtiyaç sahibi olan engelli ailelerine ulaştırılacak. Bu misyonu vesilesiyle de oldukça değerli. Önümüzdeki yıllarda da bu turnuvayı devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise özel sporcuların çok başarılı olduğunu dile getirdi.
Turnuvanın başlangıcının çok güzel olduğunu belirten Otgöz, "Turnuvaya 25 takım katılıyor. İnşallah sonu da güzel olur. İlçedeki yetenekli gençleri de turnuvadan seçip belediye takımımıza kazandırmak istiyoruz. Umarım kimsenin burnu kanamadan turnuva sonuçlanır." diye konuştu
Özel sporcular maç yaptı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:55 Kaynak: AA
Seydikemer, Yakup Otgöz, Güncel
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